نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— زار وفد روسي مطارًا في وسط إيران مرتين على الأقل، الشهر الماضي، لفحص طائرات بدون طيار قادرة على حمل الأسلحة، وفقًا لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وحصلت CNN على صور الأقمار الصناعية حصريًا.

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وقال سوليفان لشبكة CNN في بيان: "لدينا معلومات تفيد بأن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات بدون طيار ذات قدرة على حمل أسلحة".

وأضاف سوليفان: "بتقديراتنا فإن وفداً روسيًا رسميًا تلقى مؤخرًا عرضًا للطائرات بدون طيار الإيرانية القادرة على الهجوم.. ننشر هذه الصور التي تم التقاطها في يونيو إذا تظهر الطائرات بدون طيار الإيرانية التي شاهدها وفد الحكومة الروسية في ذلك اليوم. وهذا يشير إلى اهتمام روسي مستمر بامتلاك طائرات إيرانية بدون طيار قادرة على الهجوم".

وكان مسؤولو البيت الأبيض قد كشفوا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية التي رفعت عنها السرية مؤخرًا تشير إلى أنه من المتوقع أن تزود إيران روسيا بـ "مئات" من الطائرات بدون طيار لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، حيث تستعد إيران لبدء تدريب القوات الروسية على كيفية تشغيلها في أقرب وقت ممكن. اواخر يوليو.

وتعتقد الولايات المتحدة الآن أن روسيا قد لجأت على ما يبدو إلى إيران للمساعدة في تجديد مخزوناتها من الطائرات بدون طيار، ومع ذلك، من غير الواضح مدى تطور أو فعالية تلك الطائرات بدون طيار.