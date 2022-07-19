أردوغان يجدد تهديده بـ"تجميد" انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

الناتو يبدأ رسميًا عملية التصديق على عضوية السويد وفنلندا في الحلف

منذ تأسيسه إلى اليوم.. كيف تغيرت أهداف الناتو وكيف وحّد بوتين أعضاء الحلف ضده؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، تهديده بـ"تجميد" عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعدما منحهما موافقة مشروطة عقب مفاوضات مع أعضاء الناتو، في أواخر يونيو/ حزيران.

وقال أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء التركي: "أود أن أذكركم مرة أخرى بأننا سنجمد العملية إذا لم يتخذوا الخطوات اللازمة للوفاء بشروطنا"، وأضاف: "نرى أن السويد لا تعطي مؤشرات جيدة في هذا الصدد"، دون أن يوضح تصريحاته.

وذكرت تركيا في أواخر يونيو أنها وقعت مذكرة ثلاثية مع فنلندا والسويد لدعمهما في الانضمام إلى الناتو، والتي تتطلب تصديق جميع البرلمانات والمجالس التشريعية للدول الأعضاء الثلاثين.

وبعد توقيع المذكرة، التي غطت العديد من القضايا العالقة بين تركيا وفنلندا والسويد، اتخذ البلدان الاسكندنافية قرارا تاريخيا بالتقدم رسميا لعضوية الناتو، منهيا عقودا من الحياد.

وقالت أنقرة إن هلسنكي وستوكهولم اتفقتا على عدم تقديم الدعم لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، والتي تعتبرها تركيا "منظمة إرهابية"، وفقًا للرئاسة التركية.

وقال بيان الرئاسة التركية إن فنلندا والسويد أكدتا أيضًا أن "حزب العمال الكردستاني" منظمة "إرهابية محظورة" وتلتزمان بمنع أنشطة "الحزب و جميع المنظمات الإرهابية الأخرى".

يذكر أن "حزب العمال الكردستاني" تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

وقالت تركيا أيضا إن الدول الثلاث اتفقت على عدم وجود حظر أسلحة بينها وستلتزم بإنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وكان أردوغان ذكر أن السويد وعدت بتسليم 73 شخصا إلى تركيا وفقا للمذكرة، التي تنص على أن السويد وفنلندا ستعالجان طلبات تركيا المعلقة لتسليم المتهمين بالإرهاب، وفقا للاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين.