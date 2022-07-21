الاستخبارات الأمريكية تعلق على الحالة الصحية لبوتين

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(CNN)-- قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، يوم الأربعاء، إن وكالة الاستخبارات تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يتمتع بصحة جيدة للغاية"، مما يقوض الشائعات حول صحة بوتين.

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وكان بيرنز يرد على سؤال تم طرحه خلال حضوره منتدى آسبن للأمن في ولاية كولورادو الأمريكية، عما إذا كانت الحالة الصحية لبوتين مستقرة أم لا، فأجاب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: "هناك الكثير من الشائعات حول صحة الرئيس بوتين وبقدر ما يمكننا أن نقول، إنه يتمتع بصحة جيدة تماما"، لكنه أضاف أن هذا ليس "حكما استخباراتيا رسميا".

وكان الرئيس الروسي ظهر مؤخرا مع بعض الانتفاخ الواضح في الوجه ما أثار التكهنات بأنه قد خضع لعلاج طبي لمرض غير معروف.

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