بايدن "يسعل" خلال اجتماع افتراضي في البيت الأبيض ويلجأ للدواء

"كان الأمر متوقعًا".. هذا ما قاله طبيب عن إصابة بايدن بكورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يسعل أثناء اجتماع افتراضي في البيت الأبيض، الجمعة، وعند سؤال الصحفيين له عن صحته "رفع إبهامه" في إشارة إلى أنه بخير بعد إصابته بفيروس كورونا.

وعقد الرئيس الأمريكي، مساء الجمعة، اجتماعًا افتراضيًا مع فريقه الاقتصادي، بشأن أسعار الغاز، وقال لفريقه إنه بخير أكثر مما يبدو عليه.

وقال بايدن: "اسمحوا لي أن أبدأ بالاعتذار على صوتي، أنا بخير أكثر مما يبدو عليه صوتي"، حسب قوله.

وأخذ الرئيس الأمريكي نفسًا عميقًا قبل أن يبدأ بالسعال، في حين قدم مساعدوه إيجازًا حول أسعار الغاز، وظهرت على مكتبه علبة حبوب مضادة للسعال لجأ إليها.

وسأل الصحفيون الذين كانوا في القاعة الجنوبية للبيت الأبيض الرئيس الأمريكي عن صحته، ليجيب بايدن بابتسامة، ويرفع إبهامه للأعلى، في إشارة إلى أنه بخير.