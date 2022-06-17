كان يتخلص منها في المرحاض بشكل دوري.. كتاب جديد يكشف طريقة تعامل ترامب مع وثائق

(CNN)-- عرضت لجنة في مجلس النواب الأمريكي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) في يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021، يوم الخميس، مقطع فيديو لموظفين سابقين في البيت الأبيض كان من بينهم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث كشف هؤلاء تفاصيل محادثة هاتفية غاضبة أجراها ترامب مع نائبه مايك بنس في صباح يوم اقتحام الكونغرس.

وكانت تلك المكالمة، التي كرر فيها بنس لترامب أنه لن يعرقل التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن، هي المرة الأخيرة التي تحدث فيها الاثنان قبل أن يهاجم ترامب نائبه، لاحقا في خطاب وتغريدات.

وقالت إيفانكا ترامب في شهادتها التي ظهرت في الفيديو خلال جلسة الاستماع يوم الخميس: "كانت المحادثة ساخنة للغاية بها نبرة مختلفة عما سمعته من قبل".

وذكر نيكولاس لونا، المساعد الخاص السابق لترامب، أنه سمع الرئيس السابق يصف بنس بأنه "جبان".

وقالت جولي رادفورد، كبيرة موظفي إيفانكا ترامب السابقة، إنها تذكر أن ابنة الرئيس السابق قالت لها إن "والدها أجرى للتو محادثة مزعجة مع نائبه"، وتابعت رادفورد أن قيل لها إن ترامب أطلق على بنس لفظ مهين.

وعرضت اللجنة، بالإضافة إلى الفيديو، صورًا لم تذاع من قبل للمكتب البيضاوي خلال المكالمة الهاتفية بين ترامب وبنس، حيث ظهرت في تلك الصور إيفانكا ترامب ودونالد ترامب جونيور وآخرين.