بيلوسي تكشف قائمة الدول التي ستزورها في آسيا.. فهل شملت تايوان؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تقود رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وفدًا من الكونغرس في رحلة إلى منطقة "الهند والمحيط الهادئ"، ستشمل زيارات إلى سنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وفقا لبيان صادر عن مكتبها الأحد، لم يأت على ذكر أي زيارة محتملة لتايوان.

وقالت بيلوسي في البيان: "اليوم يسافر وفدنا الممثل للكونغرس إلى منطقة الهند والمحيط الهادئ، لإعادة التأكيد على قوة أمريكا، والتزامها الثابت تجاه حلفائها وأصدقائها في هذه المنطقة".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن الزيارة ستشمل لقاءات على مستوى رفيع في البلدان التي ستحط فيها بيلوسي رحالها من أجل "تطوير المصالح والقيم المشتركة، بما فيها السلام والأمن، والنمو الاقتصادي والتجاري، وجائحة كوفيد-19، وأزمة المناخ وحقوق الإنسان وحكم الديمقراطية"، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت بيلوسي أن الوفد استمع إلى إيجاز من القيادة الأمريكية في منطقة الهند والمحيط الهادئ في ظل توقف الطائرة في هاواي من أجل التزود بالوقود، حيث زار أعضاء الوفد صرح "بيرل هاربور" التاريخي وصرح سفينة "USS Arizona".

وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي قائلة: "تحت القيادة القوية للرئيس بايدن، تلتزم أمريكا بحزم بالانخراط الذكي والاستراتيجي في المنطقة من منطلق إدراكها بأن منطقة هند ومحيط هادئ مزدهرة أمر مهم بالنسبة لبلدنا وللعالم ككل"، حسب قولها.

وكانت قد حذرت الصين من زيارة بيلوسي إلى تايوان، إذ وجه رئيسها، شي جين بينغ، تهديدًا مباشرا لنظيره الأمريكي، جو بايدن، بعبارة "إذا لعبت بالنار ستحترق" وذلك في اتصال هاتفي بينهما قبل 3 أيام.