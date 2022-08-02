هبوط طائرة نانسي بيلوسي في تايوان وسط تأهب عسكري صيني

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في تايوان، الثلاثاء، ضمن جولتها الآسيوية، وسط تأهب عسكري وتحذيرات صينية شديدة اللهجة.

وأظهر بث مباشر عبر قناة وزارة الخارجية التايوانية في يوتيوب، لحظة هبوط طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

في حين وصل وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، إلى مطار سونغشان في تايبيه للترحيب "بضيف من كبار الشخصيات"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية التايوانية مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

ولم يذكر البيان اسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

في حين وصل وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، إلى مطار سونغشان في تايبيه للترحيب "بضيف من كبار الشخصيات"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية التايوانية مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

ولم يذكر البيان اسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

يأتي هذا في وقت أفادت قناة "CCTV" الصينية الرسمية أن الطائرات المقاتلة التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني من طراز Su-35 تعبر مضيق تايوان.

كان مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذروا الصين من اتخاذ إجراءات تصعيدية، تزامنا مع زيارة بيلوسي إلى تايوان، مؤكدين أن الزيارة لن تكون بمثابة تحول في السياسة الخارجية الأمريكية.

وقال المنسق الاستراتيجي للاتصالات، جون كيربي، الاثنين: "لا يوجد سبب لبكين لتحويل زيارة محتملة، تتفق مع سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد، إلى نوع من الأزمات أو الصراع، أو استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكري العدواني في مضيق تايوان أو حوله".

تأتي الزيارة في وقت وصلت العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها.

وقبيل الزيارة، صعد مسؤولو الحكومة الصينية من خطابهم. وخلال إحاطة دورية لوزارة الخارجية، الاثنين، حذّرت الصين من "التأثير السياسي الفظيع" لزيارة بيلوسي المزمعة إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تدعي الصين أنها جزء من أراضيها.

وجدد المسؤولون الصينيون التأكيد على أن بكين "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا شعرت بكين أن "سيادتها ووحدة أراضيها" مُهددة.

وعلى الرغم من أن الجيش الصيني لم يذكر تايوان، أصدرت قيادة الجبهة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني مؤخرًا مقطع فيديو تقول فيه إنها "ستدفن الأعداء القادمين"، مستعرضة أسلحتها وتكتيكاتها القتالية.