لحظة وصول بيلوسي إلى تايوان في تحدٍ لتحذيرات الصين

تهديدات بكين النارية في ذروتها.. كيف تتعامل الصين مع زيارة بيلوسي المتوقعة إلى تايوان؟

إعلامي صيني: طائرة عسكرية سترافق بيلوسي إذا زارت تايوان.. والرد سيكون صادمًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان تفاعلا واسعا على تويتر، إذ انقسم مغردون بين مؤيد للزيارة ومعارض لها وبين ساخر من التهديدات الصينية.

ووصلت بيلوسي مساء الثلاثاء إلى تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في خطوة حذرت منها بكين مرارا وحشدت قواتها قرب الجزيرة في رسالة تهديد واضحة لواشنطن.

ولم تأبه رئيسة مجلس النواب الأمريكي بتهديدات بكين وضربت بكل ما قيل من جانب المسؤولين الصينيين وكان آخرهم الرئيس شي جين بينغ الذي حذر نظيره الأمريكي جو بايدن من "اللعب بالنار"، عرض الحائط، وأجرت بالفعل زيارة إلى تايوان من المقرر أن تستغرق يومين.

وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء، إن الكونغرس الأمريكي بشقيه الديمقراطي والجمهوري ملتزم بأمن تايوان وحقها بالدفاع عن نفسها.

وألقت زيارة بيلوسي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي إذ انقسم المغردون بين معجب بزيارة بيلوسي وساخرا من موقف الصين وبين رافض للزيارة بشكل قاطع.

وقال دبلوماسي صيني إن مواطني بلاده يعانون من "التنمر والاستفزاز" شاكرا كل من يدافع عنهم.

كل الشكر والتقدير لدعمكم الثمين للشعب الصيني ضد الاستفزاز والتنمر. 🙏

نستعرض فيما يلي أبزر التغريدات:

#الصين أثبتت أن فيها عرقا عربيا أصيلا ! تشجب ثم تهدد وتستنكر ثم تهدد وترفض ثم تهدد وتهدد ثم ..... نعم نعم .. تهدد !😂 #نانسي_بيلوسي #بيلوسي #تايوان

دخلت #نانسي_بيلوسي التاريخ لكن هل ستَخرج #تايوان من الجغرافيا !؟ ( سنرى الرد الصيني )