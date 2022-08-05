3 سفن محملة بالحبوب ستغادر الموانئ الأوكرانية الجمعة

غارات روسيا على أوديسا.. ما بدائل أوكرانيا في ظل مخاوف من انهيار اتفاق الحبوب؟

(CNN)-- أعلنت الحكومة الأوكرانية ووزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، أنه من المتوقع أن تغادر 3 سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية، يوم الجمعة.

وقال أولكسندر كوبراكوف، وزير البنية التحتية الأوكراني، عبر فيسبوك: "من المتوقع أن تغادر سفينتان من ميناء تشورنومورسك، بالإضافة إلى سفينة من ميناء أوديسا، من الساعة 5 إلى 8 صباحا، وبعد ذلك، ستذهب تلك القافلة مع السفينة الرائدة إلى الموانئ"، وأضاف أن "السفن الثلاث ستحمل معا أكثر من 50 ألف طن من الذرة الأوكرانية".

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن السفن الثلاث ستبحر في إطار الاتفاق الموقع بين تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في 22 يوليو/ تموز.

وقال: "نتيجة للعمل المكثف، من المقرر أن تبحر 3 سفن من الموانئ الأوكرانية، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنتقل سفينة فارغة إلى أوكرانيا بعد تفتيشها في إسطنبول".

وغادرت أول سفينة حبوب من ميناء أوديسا الأوكراني بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لضمان المرور الآمن عبر البحر الأسود، صباح الاثنين، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين وأتراك.

وجاء اتفاق "ممر الحبوب" بعد جهود للمساعدة على تخفيف أزمة السلع العالمية التي أثارها الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية، وستبحر السفن عبر ممر آمن في البحر الأسود، وتمر عبر مضيق البوسفور للوصول إلى الأسواق العالمية.