كييف، أوكرانيا (CNN)-- غادرت أول سفينة حبوب من ميناء أوديسا الأوكراني بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لضمان المرور الآمن عبر البحر الأسود، صباح الاثنين، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين وأتراك.

وكتب وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، عبر حسابه على تويتر: "غادرت أول سفينة حبوب أوكرانية، منذ العدوان الروسي، الميناء"، موجهًا الشكر لتركيا، والأمم المتحدة على المساعدة في تنفيذ الاتفاق.

وأظهر موقع "مارين ترافيك" لتتبع الملاحة البحرية عبر الأقمار الصناعية أن السفينة "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، وتحمل أكثر من 26 ألف طن من الذرة، تتحرك من ميناء أوديسا.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن السفينة تحركت من ميناء أوديسا، وقالت وزارة الدفاع التركية إن السفينة متجهة إلى لبنان. وأضافت الوزارة أن السفينة ستتوقف في إسطنبول، الثلاثاء، حتى تخضع لعملية تفتيش من الأطراف المعنية، قبل أن تستأنف رحلتها.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن سفنًا أخرى سترسل أيضًا تماشيًا مع الاتفاق الموقع في إسطنبول في 22 يوليو/ تموز الماضي، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

وجاءت اتفاقية "ممر الحبوب" بعد جهود للمساعدة على تخفيف أزمة السلع العالمية التي أثارها الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية. وستبحر السفن عبر ممر آمن في البحر الأسود، وتمر عبر مضيق البوسفور للوصول إلى الأسواق العالمية.