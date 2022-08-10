بايدن يثير تفاعلا بتصرف غريب بعد مصافحته تشاك شومر أمام البيت الأبيض

شاهد جملة بايدن التي أثارت تكهنات إصابته بالسرطان.. هل أعلن ذلك فعلًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لحركة يد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقب انتهاء تشاك شومر، زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، من الإدلاء بكلمة، الثلاثاء.

ولفت نشطاء إلى لقطة مصافحة شومر وبايدن وما عقبها من مد الرئيس الأمريكي يده مرة أخرى لمصافحة زعيم الأغلبية بمجلس النواب.

ويشار إلى أن كلمة شومر أتت قبل أن يوقع بايدن على قانون CHIPS لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض الثلاثاء إذ يتمثل محور التشريع في تمويل بقيمة 52 مليار دولار يهدف إلى تعزيز تصنيع رقائق أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

ويهدف التشريع أيضا إلى دفع البحث العلمي واستمراره في هذا المجال من أجل التنافس بشكل أفضل مع الصين وزيادة الهيمنة في هذا القطاع.