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لحظة ما بعد الهجوم على سلمان رشدي مؤلف "آيات شيطانية" على مسرح في نيويورك

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أثيرت العديد من الأسئلة حول الاحتياطات الأمنية للمبنى الذي استضاف الروائي البريطاني، سلمان رشدي، مؤلف رواية "آيات شيطانية" يوم مهاجمته الجمعة في مؤسسة "شاوتاوكا" المضيفة التي تقع في منتجع بحيرة ريفي على بعد 70 ميلاً جنوب بوفالو في نيويورك.

ووفقًا لمصدرين تحدثا مع شبكة CNN، رفضت قيادة المؤسسة توصيات بشأن الإجراءات الأمنية الأساسية بما في ذلك فحص الحقائب وأجهزة الكشف عن المعادن، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى حدوث انقسام بين المتحدثين والجمهور.

وأضاف المصدران وكلاهما لديه معرفة مباشرة بالوضع الأمني ​​في مؤسسة "شاوتاوكا" والتوصيات السابقة، وتحدثا إلى CNN بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث علنًا، أن القيادة تخشى أيضا أن تغير الثقافة في المؤسسة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات الموصى بها كانت ستمنع الهجوم على رشدي بناءً على المعلومات التي تم نشرها حول الحادث حتى مساء الجمعة. ولم تكشف السلطات عن نوع السلاح الذي استخدم في الهجوم.

تواصلت شبكة CNN مع المؤسسة المضيفة وقيادتها للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.