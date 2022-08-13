من زاوية أخرى.. شاهد عيان يوثق لحظات ما بعد طعن سلمان رشدي: "لم أصدق ما أرأه"

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(CNN) -- قالت شرطة ولاية نيويورك، السبت، إن الرجل المتهم بطعن الكاتب الشهير سلمان رشدي في غرب نيويورك سيحاكم بتهمة الشروع في القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية.

قالت السلطات إن هادي مطر، 24 عامًا، متهم بطعن رشدي - الذي أثار عمله المثير للجدل تهديدات بالقتل - في محاضرة يوم الجمعة. اتصلت CNN بمحامٍ عام مخصص لمطر لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.

أفادت شرطة الولاية في البداية أن مطر قد تم استدعاؤه وحبسه دون كفالة إلى سجن مقاطعة تشوتاوكوا، لكنه قال في وقت لاحق إنه سيُستدعى يوم السبت.

وقال مصدران لشبكة CNN إن المكان الذي وقع فيه الهجوم رفض التوصيات السابقة لتشديد الإجراءات الأمنية.

ذكرت شرطة ولاية نيويورك، الجمعة، أن رشدي (75 عامًا) تعرض للطعن مرتين على الأقل على خشبة المسرح في معهد تشوتاكوا قبل أن يُلقي محاضرة. وقال مسؤول في شرطة بنسلفانيا إنه نُقل جوًا إلى مستشفى في شمال غرب بنسلفانيا وخضع لعملية جراحية.

في وقت لاحق من اليوم، تم وضع رشدي على جهاز التنفس الصناعي ولم يتمكن من التحدث، حسبما قال وكيله، أندرو ويلي، لصحيفة "نيويورك تايمز". قال ويلي إنه من المحتمل أن يفقد عينه، موضحًا أن "الأعصاب في ذراعه قطعت وتعرض كبده للطعن والتلف. الأخبار ليست جيدة".

وقالت شرطة الولاية إن أحد المشتبه بهم تم اعتقاله بعد فترة وجيزة ، وتعمل السلطات على تحديد الدافع والتهم.

بعد الهجوم، أثيرت أسئلة حول الاحتياطات الأمنية - أو عدم وجودها - في المؤسسة المضيفة، التي تقع في منتجع بحيرة ريفي على بعد 70 ميلاً جنوب بوفالو، نيويورك.

رفضت قيادة المؤسسة توصيات بشأن الإجراءات الأمنية الأساسية، بما في ذلك فحص الحقائب وأجهزة الكشف عن المعادن، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى حدوث انقسام بين المتحدثين والجمهور، وفقًا لمصدرين تحدثا مع شبكة CNN. وقالت المصادر إن إدارة المؤسسة تخشى أيضًا أن تغير الثقافة فيها.

المصدران لديهما معرفة مباشرة بالوضع الأمني ​​في مؤسسة تشوتاكوا وتوصيات سابقة وتحدثا إلى CNN بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث علنًا.

ليس من الواضح ما إذا كانت الإجراءات الموصى بها ستمنع الهجوم على رشدي بناءً على المعلومات التي تم نشرها حول الحادث حتى مساء الجمعة. ولم تكشف السلطات عن نوع السلاح المستخدم في الهجوم.

قال شخص شاهد الهجوم لشبكة CNN، إنه لم تكن هناك عمليات تفتيش أمنية أو أجهزة الكشف عن المعادن في الحدث. لم يتم التعرف على الشاهد لأنهم أعربوا عن مخاوفهم على سلامتهم الشخصية.

تواصلت شبكة CNN مع مؤسسة تشوتاوكوا وقيادتها للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا يوم الجمعة.

دافع رئيس المؤسسة مايكل هيل، عن الخطط الأمنية لمنظمته عندما سئل خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة عما إذا كان سيكون هناك المزيد من الاحتياطات في الأحداث المستقبلية.

وقال هيل: "نحن نقيم لكل حدث ما نعتقد أنه مستوى الأمان المناسب، وهذا بالتأكيد حدث اعتقدنا أنه مهم ولهذا السبب كان لدينا تواجد لجنود الولاية وعمدة الولاية هناك. سنقيم كل حدث من الأحداث في المؤسسة ما نعتقد أنه المستوى المناسب للأمن وهذه عملية مستمرة نعمل بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية عليها".