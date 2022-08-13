مستشار الأمن القومي الأمريكي يعقب على مهاجمة سلمان رشدي

تلقى "7 إلى 10 طعنات".. كل ما نعرفه عن الهجوم على سلمان رشدي وموقع الحادثة والأمن في المسرح

مع انتظار دوافع الهجوم على سلمان رشدي.. مؤلف يوضح سبب إثارة كتاب "آيات شيطانية" جدلًا واسعًا

لحظة ما بعد الهجوم على سلمان رشدي مؤلف "آيات شيطانية" على مسرح في نيويورك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بيانا عقب فيه على مهاجمة الروائي البريطاني، سلمان رشدي مؤلف رواية "آيات شيطانية" بعد مهاجمته في نيويورك.

وقال سوليفان في البيان: "شهدت البلاد والعالم اليوم هجوما مشينا على الكاتب سلمان رشدي. هذا العمل العنيف فعلاً مروع. نصلي جميعنا في إدارة بايدن-هاريس من أجل شفائه العاجل. نحن ممتنون للمواطنين الطيبين وأول المستجيبين الذين هبوا لمساعدة السيد رشدي بسرعة فائقة بعد الهجوم ولسلطات إنفاذ القانون على عملها السريع والفعال بشكل متواصل".

وكان قائد قوات شرطة نيوجيرسي، يوجين جيه ستانيشوسكي، قد قال في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إنه تم التعرف على المشتبه به بمهاجمة سلمان رشدي، على أنه هادي مطر ويبلغ من العمر 24 عامًا.

وأضاف أن مطر من منطقة فيرفيو في نيو جيرسي وأن الشرطة تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" والسلطات المحلية لتحديد الدافع وراء إقدامه على مهاجمة رشدي.