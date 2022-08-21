انفجار موسكو.. روسيا تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل ابنة دوغين

موسكو، روسيا (CNN)-- فتح محققون روس تحقيقا جنائيا في قضية مقتل داريا دوغينا ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين والتي قتلت، السبت، بعد أن زُرعت عبوة ناسفة في السيارة التي كانت تقودها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الروسية تاس.

وذكرت الوكالة أنه ووفقا للمحققين: "في 20 أغسطس، حوالي الساعة 21:00 في منطقة أودينتسوفو الحضرية بالقرب من قرية بولشي فيازيمي، انفجرت عبوة ناسفة، يفترض أنها كانت مثبتة في سيارة تويوتا لاندكروزر، على طريق عام واشتعلت النيران في السيارة. وتوفي السائق في مكان الحادث. وتأكدنا من هوية المتوفى: الصحفية والمحللة السياسية داريا دوغينا".

وأضافت: "بناءً على نتائج التفتيش، سيتم تعيين عدد من الفحوصات، بما في ذلك الطب الشرعي وهندسة المتفجرات والوراثة الجزيئية.."

وذكرت تاس أن دوغينا "كانت عائدة من مهرجان عندما انفجرت السيارة التي كانت تستقلها بالقرب من قرية بولشي فيازيمي بمنطقة موسكو".