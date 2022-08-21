انفجار موسكو ومقتل ابنة أليكسندر دوغين "عقل" بوتين.. إليكم ما نعلمه

من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

هل يمكن فعلًا أن يُتهم فلاديمير بوتين على أنه مجرم حرب؟

موسكو، روسيا (CNN)-- أفادت وكالة الأنباء الروسية تاس نقلاً عن أندريه كراسنوف، رئيس حركة "الأفق الروسي"، أن داريا دوجينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، قُتلت السبت عندما انفجرت السيارة التي كانت تستقلها بالقرب من منطقة بولشي فيازيمي بموسكو.

وقال كراسنوف لوكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس يوم الأحد إن داريا دوجينا لقيت حتفها بعد أن اشتعلت النيران في سيارتها عقب انفجار وفقدت السيطرة، مضيفا أن الحادث وقع عندما "استدار دوجينا على طريق Mozhaiskoye السريع بالقرب من منطقةBolshiye Vyazemi، ووقع انفجار، واشتعلت النيران في السيارة على الفور.

وبدأت صور آثار الانفجار تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية يوم السبت، حيث ظهرت على ما يبدو سيارة مشتعلة على جانب الطريق وحطام من قطع السيارات متناثرة في جميع أنحاء المنطقة المحيطة، في حين أن شبكة CNN ليست قادرة على التحقق من الصور بشكل مستقل.

ألكسندر دوغين هو كاتب روسي يميني متطرف ومثالي، ويُنسب إليه الفضل في كونه المهندس المعماري أو "المرشد الروحي" لغزو روسيا لأوكرانيا. يُزعم أنه يتمتع بنفوذ كبير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكثيراً ما يوصف بأنه "عقل بوتين".

ولدت داريا دوجينا عام 1992 ودرست الفلسفة في جامعة موسكو الحكومية، وفقًا لتاس.

وفي مارس/ اذار 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على دوجينا لمساهمتها في مقال على موقع United World International (UWI) يشير إلى أن أوكرانيا "ستهلك" إذا تم قبولها في الناتو.