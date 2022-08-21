هل يمكن فعلًا أن يُتهم فلاديمير بوتين على أنه مجرم حرب؟

من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة صباح الأحد على الأخبار المتداولة عن مقتل داريا ابنة أليكسندر دوغين، الفيلسوف الروسي والذي يوصف على أنه "عقل" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ألكسندر دوغين هو كاتب روسي يميني متطرف ومثالي، ويُنسب إليه الفضل في كونه المهندس المعماري أو "المرشد الروحي" لغزو روسيا لأوكرانيا. يُزعم أنه يتمتع بنفوذ كبير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكثيراً ما يوصف بأنه "عقل بوتين".

ولدت داريا دوجينا عام 1992 ودرست الفلسفة في جامعة موسكو الحكومية، وفقًا لتاس.

وفي مارس/ اذار 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على دوجينا لمساهمتها في مقال على موقع United World International (UWI) يشير إلى أن أوكرانيا "ستهلك" إذا تم قبولها في الناتو.