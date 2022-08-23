الخارجية الأمريكية تعلق على مقتل داريا دوغينا ابنة "ملهم" بوتين

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إنها لن تقدم تقييما بشأن مقتل داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين المعروف بـ"عقل وملهم" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرب موسكو، السبت.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية، أنه لن يقدم تقييما لمن يقف وراء تفجير السيارة المفخخة الذي أودى بحياة دوغينا، وقال برايس إنه ليس لديه أي شيء يشاركه بخلاف إنكار أوكرانيا لتورطها في الهجوم.

وردا على سؤال من شبكة CNN، عما إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية ترفض اتهام موسكو بأن كييف كانت وراء الهجوم، قال برايس إنه "ليس لديه شك في أن الروس سيحققون في هذا الأمر، كما أنه لا يشك في أن الروس سيقدمون استنتاجات معينة. "

وأضاف: "كل ما يمكنني قوله من هنا هو أن أوكرانيا نفت أي تورط لها في الهجوم"، وتابع: "من جانبنا، ندين الاستهداف المتعمد للمدنيين في أي مكان".

كان الرئيس الروسي علق، للمرة الأولى على مقتل دوغينا، حيث بعث بوتين، الاثنين، بتعازيه لأسرة دوغينا، واصفا وفاتها بأنها "جريمة حقيرة ووحشية".

وألقت أجهزة الأمن الفيدرالية الروسية باللوم على أجهزة الأمن الأوكرانية في مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي المقابل، قال رسلان موزيتشوك، المتحدث باسم الحرس الوطني الأوكراني، لشبكة CNN إن السلطات الأوكرانية ليس لديها أي رد في الوقت الحالي على هذا الادعاء.

وقال بوتين في بيان نُشر على قناة الكرملين في تلغرام: "لقد قضت جريمة حقيرة ووحشية على حياة داريا دوغينا، وهي شخصية ذكية وموهوبة ذات قلب روسي حقيقي طيب ومحب ومتعاطف ومنفتح".

وأضاف: "كصحفية وعالمة وفيلسوفة ومراسلة حربية، خدمت الشعب بأمانة... أثبتت بالفعل ما يعنيه أن تكون محبا لروسيا".