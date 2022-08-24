لافروف: روسيا لن ترحم المسؤولين عن مقتل داريا دوغينا

من لديه مصلحة في مقتل داريا دوغينا وما مدى قرب والدها من الكرملين؟ كاتبة توضح لـCNN

(CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، إنه "لن يكون هناك رحمة للمسؤولين" عن مقتل داريا دوغينا ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين المعروف بـ"عقل وملهم" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد: "أعتقد أن هذه جريمة بربرية لا ينبغي التسامح معها، ولمن نظموها".

وتابع: "أجهزة الأمن الروسية قامت بالتحقق من المعلومات والتي يتم الآن التحقيق فيها، وآمل أن يتم الانتهاء من التحقيق قريبا، ونتيجة لهذا التحقيق، لن يُرحم المنظمون ومن أمروا بجريمة القتل بالطبع".

ولقت داريا دوغينا، يوم السبت، مصرعها بعد مغادرتها مهرجان التقاليد إثر انفجار السيارة التي كانت تقودها ويملكها والدها، بعبوة ناسفة كانت موضوعة أسفل السيارة، وسط ترجيحات بأن والدها أو كلاهما كانا مستهدفين بالانفجار.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) ألقى باللوم في مقتل دوغينا على أجهزة الأمن الأوكرانية، وفي المقابل نفت أوكرانيا أي تورط لها، ووصفت مزاعم روسيا بأنها "خيالية".