أمريكا ستزود أوكرانيا بنظام "فامباير" المضاد للدرون

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بوتين يرسل تحذيرًا إلى أمريكا بسبب الصواريخ بعيدة المدى

(CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أنها ستزود أوكرانيا بنظام "فامباير" المضاد للطائرات بدون طيار "الدرون"، ضمن حزمة المساعدات الأمنية الأمريكية الجديدة التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.

وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة، كولين كال، للصحفيين إن بلاده تواصل "تدريب القوات الأوكرانية على جميع الأنظمة التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاء الناتو".

وأضاف كال أنه بالنسبة للتدريب على الأنظمة المدرجة في أحدث حزمة من المساعدات الأمنية، فإن واشنطن تعتقد أن هناك "وقتًا لتدريب الأوكرانيين على أي نظام ليسوا على دراية به".

وتابع أن تسليم الأسلحة والمواد والأنظمة المدرجة في حزمة المساعدات سيبدأ "في الأشهر العديدة المقبلة".

وأكد أن الأسلحة والأنظمة في هذه الحزمة "ليست مخصصة فقط للمعركة الحالية، ولكنها ستساعد أوكرانيا على حماية نفسها لسنوات مقبلة".

وقال: "إنها ستشكل العمود الفقري لقوة أوكرانية في المستقبل قادرة على الدفاع عن البلاد لسنوات مقبلة".

وأضاف أن الولايات المتحدة خصصت الآن 13.5 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا، بما في ذلك 12.9 مليار دولار في الأشهر الـ6 الماضية.

وتابع: "هذا المستوى من المساعدة الأمنية الأمريكية غير مسبوق تاريخيا ويظهر دعمنا الثابت لأوكرانيا حرة وديمقراطية في يوم استقلالها".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة المساعدات الأمنية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، في يوم استقلال أوكرانيا، والذي يصادف أيضا 6 أشهر منذ غزو روسيا لأوكرانيا.