بوتين يأمر بمنح الأوكرانيين مزايا مالية وحق العمل في روسيا

بعد 6 أشهر على بداية الحرب.. كيف تؤثر استراتيجية بوتين في أوكرانيا على المدنيين الروس؟

(CNN)-- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمرين تنفيذيين، يوم السبت، يمنحان الأوكرانيين مزايا مالية وحق العمل في روسيا.

ووفقا لأمر تنفيذي نُشر على موقع الكرملين، فإن المقيمين في أوكرانيا يمكن منحهم إقامة مؤقتة في روسيا دون قيود، بشرط أن يستوفوا شروطا معينة مثل اجتياز اختبار تعاطي المخدرات.

وكذلك يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص العمل في روسيا دون تصريح عمل بعد الحصول على شهادة طبية والتحقق من هوياتهم.

وبحسب الأمر التنفيذي: "يحق لهؤلاء الأفراد العمل في الاتحاد الروسي، بمجرد استيفاء المتطلبات الطبية، دون تصريح عمل أو براءة اختراع بغض النظر عن الغرض المعلن من زيارتهم"، وحدد الأمر التنفيذي بشكل خاص "حقوق والتزامات أصحاب العمل الذين يشاركون ويوظفون العمال الأجانب من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا ".

ونص الأمر التنفيذي الآخر على دفع معاشات شهرية بقيمة 10000 روبل (166 دولارا) لمواطني أوكرانيا الذين أجبروا على مغادرة بلادهم ووصلوا إلى روسيا بعد 18 فبراير/ شباط، وصرف دفعة تٌدفع لمرة واحدة للحوامل.

وكانت روسيا ذكرت أن حافلات تنقل أشخاصا من شرق أوكرانيا والمناطق التي تحتلها روسيا إلى مناطق داخل الأراضي الروسية.

وفي مارس/آذار، أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن أكثر من 12 حافلة "حملت 300 لاجئ من ماريوبول" وصلت إلى الحدود مع روسيا في منطقة روستوف، بعد أن منعتها "الجماعات المسلحة من القوميين الأوكرانيين" من استخدام الممرات الإنسانية.

وفي أغسطس/ آب، قالت روسيا إنها أجلت ما يقرب من 25000 شخص من المناطق الانفصالية الموالية لروسيا بـ"جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "ريا نوفوستي"، يوم الجمعة، أنه تم إجلاء حوالي 3.7 مليون شخص بحلول ذلك الوقت.

ونقلت الوكالة الروسية عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في الاتحاد الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، قوله إن 624 ألف سيارة خاصة عبرت الحدود الروسية وأن هناك "أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت للاجئين في الاتحاد الروسي".