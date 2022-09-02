نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انضمت الهند إلى عصبة النخبة للقوى البحرية العالمية يوم الجمعة، عندما قامت بتدشين أول حاملة طائرات محلية الصنع "INS Vikrant".

مع كلفتها البالغة 3 مليارات دولار، ستنضم حاملة الطائرات فيكرانت إلى عدد صغير فقط من الدول التي لديها أكثر من حاملة طائرات أو حاملة طائرات هليكوبتر في الخدمة وتصبح الدولة الثالثة فقط، بعد المملكة المتحدة والصين، التي قامت بتدشين حاملة طائرات محلية الصنع في السنوات الثلاث الماضية.

وتعمل فيكرانت بأربع محركات توربينية غازية، وتقدر سرعتها القصوى بـ 32 ميلاً في الساعة (نحو 52 كيلومترا في الساعة) مع مدى إبحار يصل إلى 8600 ميلا (نحو 13890 كيلومتراً).

وعلّق رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في حفل أقيم في حوض بناء السفن في كوشين في ولاية كيرالا جنوب الهند، إن حاملة الطائرات ملأت الأمة بـ "ثقة جديدة".