بالصور.. مراسم وداع غورباتشوف في موسكو

من زوجته وثورة ملابسها لنزع فتيل أخطر أزمة.. ما قد لا تعلمه عن ميخائيل غورباتشوف آخر زعماء الاتحاد السوفيتي

ماذا قال غورباتشوف عن الدرس المستفاد بحادثة تشيرنوبيل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شهدت العاصمة الروسية، موسكو، السبت، مراسم وداع عامة لآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف الذي وافته المنية عن عمر 91 عاما.

Credit: EVGENIA NOVOZHENINA/POOL/AFP via Getty Images)

بدأ الحدث في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي حتى وقت مبكر من بعد الظهر في قاعة الأعمدة في موسكو، وهو مكان متعدد الطوابق استضاف الجنازات الرسمية لزعماء الاتحاد السوفيتي السابقين مثل جوزيف ستالين وفلاديمير لينين.

Credit: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

وستتبع ذلك جنازة في وقت لاحق من اليوم إلى مقبرة نوفوديفيتشي بموسكو حيث سيدفن غورباتشوف بجانب زوجته رايسا.

Credit: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

واصطف مئات الأشخاص خارج المبنى لإلقاء نظرة أخيرة على غورباتشوف، الذي رقد جسده في تابوت مفتوح يحيط به جنديان مع العديد من الورود وباقات الزهور.