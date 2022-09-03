بالصور.. مراسم وداع غورباتشوف في موسكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شهدت العاصمة الروسية، موسكو، السبت، مراسم وداع عامة لآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف الذي وافته المنية عن عمر 91 عاما.
بدأ الحدث في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي حتى وقت مبكر من بعد الظهر في قاعة الأعمدة في موسكو، وهو مكان متعدد الطوابق استضاف الجنازات الرسمية لزعماء الاتحاد السوفيتي السابقين مثل جوزيف ستالين وفلاديمير لينين.
وستتبع ذلك جنازة في وقت لاحق من اليوم إلى مقبرة نوفوديفيتشي بموسكو حيث سيدفن غورباتشوف بجانب زوجته رايسا.
واصطف مئات الأشخاص خارج المبنى لإلقاء نظرة أخيرة على غورباتشوف، الذي رقد جسده في تابوت مفتوح يحيط به جنديان مع العديد من الورود وباقات الزهور.