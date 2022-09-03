بالصور.. مراسم وداع غورباتشوف في موسكو

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شهدت العاصمة الروسية، موسكو، السبت، مراسم وداع عامة لآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف الذي وافته المنية عن عمر 91 عاما.

بالصور.. مراسم وداع غورباتشوف في موسكو
Credit: EVGENIA NOVOZHENINA/POOL/AFP via Getty Images)

بدأ الحدث في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي حتى وقت مبكر من بعد الظهر في قاعة الأعمدة في موسكو، وهو مكان متعدد الطوابق استضاف الجنازات الرسمية لزعماء الاتحاد السوفيتي السابقين مثل جوزيف ستالين وفلاديمير لينين.

بالصور.. مراسم وداع غورباتشوف في موسكو
Credit: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

وستتبع ذلك جنازة في وقت لاحق من اليوم إلى مقبرة نوفوديفيتشي بموسكو حيث سيدفن غورباتشوف بجانب زوجته رايسا.

بالصور.. مراسم وداع غورباتشوف في موسكو
Credit: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

واصطف مئات الأشخاص خارج المبنى لإلقاء نظرة أخيرة على غورباتشوف، الذي رقد جسده في تابوت مفتوح يحيط به جنديان مع العديد من الورود وباقات الزهور.

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