(CNN)-- قال متحدث باسم الشرطة الأرجنتينية، لشبكة CNN، يوم الجمعة، إن الشرطة حددت هوية المشتبه به في محاولة اغتيال نائب الرئيس كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، وأضاف المتحدث أن اسم المشتبه به هو فرناندو ساباج مونتيل.

وذكر مكتب الهجرة في الأرجنتين، لـCNN، أن المشتبه به وُلد في 13 يناير/ كانون الثاني 1987 في ولاية ساو باولو البرازيلية ويعيش في الأرجنتين منذ عام 1993.

ووفقًا للشرطة كان المتهم يحمل تصريحا لحمل السلاح، وفي عام 2021 قُبض عليه بتهمة "الاستخدام غير السليم لسلاح" لحمله سكينا كبيرا في الأماكن العامة، كما قالت الشرطة، لشبكة CNN، إن لديه وشما واحدا على الأقل يحمل رموزا نازية.

وفي الشهر الماضي، أجرت المحطة التلفزيونية الأرجنتينية "كرونيكا تي في" مقابلة قصيرة معه حيث انتقد فيها تعيين وزير المالية سيرجيو ماسا والمزايا الاجتماعية التي تمنحها الحكومة للعاطلين عن العمل.

والمشتبه به محتجز حاليا على ذمة المحاكمة بتهمة الشروع في القتل، وعُين له محامي للدفاع عنه.