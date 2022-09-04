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(CNN)-- قالت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الأحد، إن القوات الروسية في أوكرانيا لا تزال تعاني من مشاكل متعلقة بانخفاض الروح المعنوية بسبب الإرهاق والخسائر الكبيرة ومشاكل محتملة في الحصول على الرواتب.

وأضافت الوزارة، في بيان: "لقد فشل الجيش الروسي باستمرار في توفير الاستحقاقات الأساسية للقوات المنتشرة في أوكرانيا، بما في ذلك توفير الزي الرسمي المناسب والأسلحة وحصص الإعاشة، فضلا عن الرواتب، ومن شبه المؤكد أن هذا ساهم في استمرار الروح المعنوية الهشة لدى الكثير من القوات".

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الجيش الروسي يدفع لقواته "رواتب متواضعة، تزداد من خلال مجموعة متنوعة معقدة من العلاوات والبدلات".

وأضاف: "في أوكرانيا، كانت هناك على الأرجح مشاكل كبيرة بسبب عدم دفع مكافآت قتالية كبيرة، وربما يرجع إلى البيروقراطية العسكرية غير الفعالة والوضع القانوني غير المعتاد للعملية العسكرية الخاصة وعلى الأقل بعض الفساد الصريح بين القادة" .

ولا يمكن لشبكة CNN التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وقال مسؤولون أمريكيون وغربيون في أواخر أغسطس/ آب إن القوات الأوكرانية تبدو أكثر توازنا مع نظيرتها الروسية، ليس فقط بسبب الأسلحة الغربية المتقدمة التي تستخدمها أوكرانيا بفعالية، ولكن أيضًا لأن الأوكرانيين لا يزالون يتمتعون بميزة من حيث الروح المعنوية وتماسك الوحدات والتكتيكية، وكذلك الفطنة والقدرة الفائقة على الارتجال بسرعة.

وفي أوائل أغسطس، عانت القوات الروسية من خسارة حوالي 70-80 ألف من عناصرها (بين قتيل وجريح) في غزوها لأوكرانيا، وفقًا لمسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).