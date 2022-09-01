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(CNN)-- قال مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا تواجه "نقصا حادا" في الأفراد العسكريين في أوكرانيا وتبحث عن طرق جديدة لتعزيز قواتها.

وأضاف مسؤولان أن "الجيش الروسي يعاني من نقص حاد في عدد الأفراد في أوكرانيا، ونعتقد أن وزارة الدفاع الروسية تسعى إلى تجنيد متعاقدين لتعويض هذا النقص، بما في ذلك إجبار الجنود الجرحى على العودة إلى القتال، والحصول على أفراد من شركات الأمن الخاصة ودفع مكافآت للمجندين".

ويستند أحدث تقييم أمريكي إلى معلومات استخباراتية، وأكده لـ CNN مسؤولان أمريكيان.

وهذه هي أحدث محاولة من جانب الإدارة الأمريكية لتقليل نتائج الاستخبارات حول المجهود الحربي الروسي ونشرها علنا.

وقال المسؤولون أيضًا إن الولايات المتحدة لديها "تقارير موثوقة" تفيد بأن وزارة الدفاع الروسية "من المرجح أن تبدأ في تجنيد المجرمين المدانين في أوكرانيا مقابل العفو والتعويض المالي ".

كما هو الحال مع المعلومات الاستخبارية التي تم نزع سريتها من أجل نشرها، لم يقدم المسؤولون تفاصيل إضافية حول المعلومات الاستخباراتية وراء هذه التقييمات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر، الأسبوع الماضي، جيشه بزيادة عدد القوات بمقدار 137 ألف جندي، رغم أنه لم يتضح كيف تنوي وزارة الدفاع الروسية الوصول إلى هذا الهدف.

وقدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق من هذا الشهر، أن ما يصل إلى 80 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا خلال الحرب في أوكرانيا.