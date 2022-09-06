دفعة خفيفة قد تفجرها.. تعرف إلى فريق البحث عن الذخائر غير المنفجرة في أوكرانيا

(CNN)-- قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، يوم الاثنين، إن روسيا "لم تحقق بعد أيا من أهدافها الاستراتيجية في غزو أوكرانيا"، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من بدء الحرب.

وأضاف والاس، في بيان للنواب في مجلس العموم البريطاني، أن روسيا "تواصل فقدان معدات وأفراد مهمين في الحرب"، وتابع أن "الخسائر سيكون لها تأثير دائم على فعالية روسيا القتالية في المستقبل".

وذكر أن "التقديرات تشير حتى الآن إلى أن أكثر من 25 ألف جندي روسي قد لقوا حتفهم، وإذا أدرجت قتلى أو جرحى أو أسروا أو عشرات الآلاف من الهاربين المبلغ عنها الآن، فهناك أكثر من 80 ألف قتيل أو جريح".

واتهم وزير الدفاع البريطاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"استخدام الطاقة كسلاح"، وحث أعضاء البرلمان البريطاني على إبلاغ ناخبيهم بطبيعة الأوضاع.

وقال: "من المهم، أن نبلغ ناخبينا بأن بعض الأوقات غير المناسبة للغاية التي نواجهها جميعا يقودها نظام شمولي في روسيا يعمد إلى إلحاق الأذى بنا ويحاول اختبارنا بشأن ما إذا كان سوف نضحي بقيمنا من أجل تكاليف الطاقة".

وحث والاس أوروبا على الوحدة خلال فصل الشتاء، وقال: "إذا لم نقف معا، فلن نعالج الأمر الآن، فلن تختفي هذه التهديدات من تلقاء نفسها، لا ينبغي أن ننسى أن هذه، وللأسف لكنها فرصة لتنويع إمداداتنا، وسيكون ذلك أفضل على المدى الطويل للجميع أيضا".