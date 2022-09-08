موسكو، روسيا (CNN)-- هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بتقييد صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الدول الأوروبية واتهمها بالتصرف "مثل القوى الاستعمارية"، حيث استخدم أرقامًا مضللة مدعيا بأن الدول النامية تتلقى جزءًا بسيطًا من الصادرات التي كانت تتوقعها في ظل مبادرة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات خلال كلمة بوتين الافتتاحية في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، حيث استشهد بأرقام لا تعكس بدقة بيانات الأمم المتحدة الحالية حول شحنات الحبوب، وقال إنه سيناقش تعديل الصفقة للحد من تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى الدول الأوروبية.

وزعم بوتين أن "3٪ فقط من الحبوب التي يتم تصديرها من أوكرانيا تذهب إلى البلدان النامية، والغالبية ستذهب إلى أوروبا... على مدى العقود الماضية تصرفت الدول الأوروبية مثل القوى الاستعمارية، وهي مستمرة في التصرف على هذا النحو اليوم".

من جهتها قالت الأمم المتحدة في بيان لـCNN إنه وبموجب مبادرة "حبوب البحر الأسود"، وصل ما يقرب من 30٪ من "الحبوب والمواد الغذائية الأخرى" إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، أو ما يقرب من 700 ألف طن متري.

وأوضحت الأمم المتحدة أن من بين الدول التي يصنفها البنك الدولي على أنها منخفضة أو متوسطة الدخل، أُرسلت 10٪ من صادرات المبادرة إلى مصر، و5٪ إلى إيران، و4٪ إلى الهند، و3٪ إلى السودان، و2٪ إلى اليمن، و2٪ إلى كينيا و1٪ إلى الصومال، 1٪ إلى جيبوتي، وأقل من 1٪ إلى لبنان.

وأضافت من بين الدول المصنفة من قبل البنك الدولي على أنها ذات دخل مرتفع أو متوسط​​، فإن 20٪ من صادرات المبادرة قد تم إرسالها إلى تركيا، و15٪ إلى إسبانيا و7٪ إلى الصين، و7٪ إلى إيطاليا، و6٪. إلى كوريا الجنوبية، 5٪ إلى هولندا، 4٪ إلى رومانيا، 3٪ إلى ألمانيا، 2٪ إلى إسرائيل، 1٪ إلى إيرلندا، 1٪ إلى فرنسا، وأقل من 1٪ إلى اليونان وبلغاريا.