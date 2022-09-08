وزير الخارجية الأمريكي يقوم بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا

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واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين برحلة غير معلنة إلى أوكرانيا، الخميس، وهي ثالث زيارة يقوم بها للبلاد والثانية للعاصمة، كييف منذ بدء الحرب مع روسيا قبل أكثر من 6 أشهر.

وتأتي زيارته في وقت تشن فيه أوكرانيا هجوما مضادا يستهدف استعادة المناطق المحتلة من قبل روسيا في جنوب البلاد. ويتزامن ذلك أيضًا مع اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، الذي استضافه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

وتعتزم الولايات المتحدة تقديم ملياري دولار لتعزيز أمن أوكرانيا و 18 دولة إقليمية أخرى، حيث من المتوقع أن يعلن عن ذلك بلينكن الخميس.

وتعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم دعم مستمر لأوكرانيا، حيث خصصت أكثر من 13 مليار دولار كمساعدة أمنية منذ بدء الصراع، آخرها إعلان أوستن عن دفعة جديدة بقيمة 675 مليون دولار يوم الخميس.