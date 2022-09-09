لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تستيقظ بريطانيا اليوم الجمعة على يومها الأول منذ أكثر من 70 عامًا بدون الملكة إليزابيث الثانية على سدة الحكم، حيث يشعر الناس في جميع أنحاء البلاد والعالم بالحزن على رحيل الملكة التي أعلن عن وفاتها، الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما.

وتوفيت الملكة إليزابيث بعد أطول فترة حكم في التاريخ البريطاني، وهي الفترة التي أشرفت خلالها على آخر آلام الإمبراطورية البريطانية، وصمدت في وجه الاضطرابات العالمية والفضائح المحلية، واستقبلت 15 رئيسًا للوزراء ببلادها، وقامت بتحديث النظام الملكي بشكل كبير.

وأصبح تشارلز الابن الأكبر للملكة، الملك تشارلز الثالث الآن.

ورغم أن البريطانيين نادراً ما يتطلعون إلى النظام الملكي من أجل القيادة السياسية، إلا أن الملكة إليزابيث كانت تتمتع بحضور ثابت يحظى بتقدير كبير من قبل الكثيرين على مدار عقود من التغيير الكبير الذي شهد تحول بريطانيا من قوة إمبريالية متدهورة إلى دولة حديثة متعددة الثقافات.