رئيس الصين يبعث برقية تعزية للملك تشارلز الثالث بوفاة الملكة إليزابيث

بكين، الصين (CNN)-- أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، برقية تعزية إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية يوم الجمعة، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية الحكومية.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن شي جين بينغ بعث التعزية بالنيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني ونفسه، وأعرب عن عميق تعازيه لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وخالص تعازيه للأسرة المالكة وحكومة وشعب المملكة المتحدة.

وأصبح الأمير تشارلز ملكًا تلقائيًا عند وفاة والدته. وسيُعرف بإسم الملك تشارلز الثالث. وهو الآن رأس الدولة ليس فقط في المملكة المتحدة، ولكن في 14 دولة أخرى من دول الكومنولث بما في ذلك أستراليا وكندا. كما سيصبح أيضًا رئيسًا للكومنولث المكون من 56 عضوًا، على الرغم من أن هذا ليس منصبًا وراثيًا، بعد أن وافق قادة الكومنولث على توليه المنصب في اجتماع عُقد في لندن عام 2018.

يُذكر أن قصر باكنغهام أعلن، في وقت سابق الخميس، عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز الـ96 عاما، وسارع قادة العالم لتقديم العزاء والتعبير عن حزنهم وتضامنهم مع الشعب البريطاني.