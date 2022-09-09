تداول آخر صور للملكة إليزابيث قبل وفاتها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، آخر صور للملكة إليزابيث الثانية قبل إعلان قصر باكنغهام عن وفاتها، الخميس، عن عمر يناهز الـ96 عاما.

وبآخر الصور الرسمية تستقبل الملكة إليزابيث الثانية، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس في الـ6 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتعتبر الملكة إليزابيث صاحبة أطول فترة على عرش المملكة المتحدة إذ أصبحت ملكة في عام 1952.

وكان أطباء الملكة إليزابيث قد أعربوا عن قلقهم إزاء حالتها الصحية في وقت سابق الخميس. وعاد أفراد العائلة الملكية إلى اسكتلندا لرؤية الملكة بعد وصول الخبر إليهم.

وبعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث، أصبح وريث العرش نجلها تشارلز ملكًا للبلاد. وأشارت العائلة الملكية إلى تشارلز كملك في إعلان وفاة الملكة إليزابيث. كما أشارت تغريدة العائلة الملكية إلى زوجته كاميلا على أنها ملكة.