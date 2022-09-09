رئيس الأركان الأمريكي: تم إفشال أهداف روسيا الاستراتيجية في أوكرانيا

العالم
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
شاهد مقاتلون أجانب ينضمون إلى جيش أوكرانيا في الهجوم على القوات الروسية

(CNN)-- قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، يوم الخميس، إن الأهداف الاستراتيجية لروسيا في أوكرانيا تم إفشالها "حتى الآن".

قد يهمك أيضاً

وزير الخارجية الأمريكي يقوم بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا

وأضاف ميلي، في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بقاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا: "على الرغم من تفوق الروس في التسليح والعدد، فقد أظهر الأوكرانيون كفاءة تكتيكية فائقة، وإرادة متفوقة للقتال من أجل بلدهم وحريتهم".

وتابع أن روسيا "هُزمت" في هجومها الذي بدأ في إبريل/ نسيان بعد إخفاقاتها في وقت مبكر من الغزو، وذكر أن "أهدافهم في ذلك الهجوم لم تكن ناجحة فهم لم يعبروا سوى نهر دنيبرو في الجنوب بالقرب من خيرسون".

وقال رئيس الأركان الأمريكي إنه في حين أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم كامل للهجوم الأوكراني الذي تم شنه مؤخرا بالقرب من خيرسون، وأضاف أن "أوكرانيا تستخدم أسلحتها بشكل فعال"، وتابع أن تقدم القوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون  "يسير وفق الخطة الموضوعة".

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.