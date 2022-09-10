منذ طفولتها.. لحظات لا تُنسى للملكة إليزابيث من شرفة قصر باكنغهام

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(CNN)-- كانت الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال، حيث منزلها الريفي الاسكتلندي، عندما توفيت يوم الخميس. ستقام جنازتها في لندن وستدفن في وندسور.

أصدر قصر باكنغهام يوم السبت بعض تفاصيل حول كيف ستبدو هذه الرحلة الأخيرة للملكة الراحلة.

إليك ما يمكن توقعه:

في العاشرة من صباح الغد، سيُنقل نعش الملكة إلى المقر الرسمي للأسرة الملكية البريطانية في اسكتلندا: قصر هوليرود هاوس في إدنبرة.

يوم الاثنين، سيتم نقل جثمانها في موكب من القصر إلى كاتدرائية سانت غايلز، حيث سيظل هناك حتى يوم الثلاثاء.

وسينقل التابوت بعد ذلك من إدنبرة إلى قصر باكنغهام في لندن.

يوم الأربعاء، سيتم نقل التابوت مرة أخرى، من قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر، وذلك حتى صباح يوم الجنازة الرسمية يوم الاثنين، 19 سبتمبر/ أيلول.

في 19 سبتمبر/ أيلول، الساعة 10:44 صباحًا، سيأخذ موكب التابوت من قصر وستمنستر إلى كنيسة وستمنستر أبي، حيث ستقام مراسم الجنازة الرسمية.

بعد الجنازة، سيؤخذ التابوت مرة أخرى في موكب من وستمنستر أبي إلى ويلينغتون آرك. ومن هناك ستسافر إلى قلعة وندسور. بمجرد وصولها إلى وندسور، سينتقل التابوت إلى كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور حيث موقع دفن الملكة.