من ولادته لزواجه بديانا إلى توليه العرش.. من هو ملك بريطانيا الجديد "تشارلز الثالث"؟

لحظة تقبيل سيدة للملك تشارلز أمام قصر باكنغهام.. ما الحديث الذي دار بينهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت لقطات مصورة لملك بريطانيا تشارلز الثالث، خلال مراسم تسميته ملكًا، حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية.

أظهرت اللقطات إيماءات وجه ملك بريطانيا وحركات يده عند طلبه من مساعده إخلاء مكتب لدى توقيعه على أوراق انتقال العرش من والدته إليزابيث الثانية إليه.

عادة ما شوهد تشارلز مبتسمًا في المناسبات الملكية أو خلال جولاته، إلا أن تعبيرات وجهه ويده في قصر سان جيمس، السبت، أثارت العديد من التعليقات، الذي رأى بعضها أن توضح ملامح أخرى للملك الجديد.

تمت تسمية ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ملكًا لبريطانيا، السبت، خلفا لوالدته الملك إليزابيث الثانية، التي توفت الخميس خلال تواجدها في قلعة بالمورال في إسكلتندا.

ستقام جنازة رسمية للملكة إليزابيث في 19 سبتمبر/ أيلول في كنيسة وستمنستر، فيما بدأت مراسم الرحلة الأخيرة لها بنقل جثمانها من إسكلتندا إلى إدنبرة، الأحد.