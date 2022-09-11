بعد رحلة استغرقت 6 ساعات.. وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى إدنبرة

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من منزلها الأحب إلى قلبها "قلعة بالمورال".. الملكة إليزابيث تقول وداعًا لهذا العالم

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- وصل نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، بعد رحلة استغرقت 6 ساعات عبر الريف الاسكتلندي.

وتجمعت حشود ضخمة على طول شارع رويال مايل الشهير في المدينة لتوديع الملكة التي توفيت يوم الخميس عن 96 عامًا.

في وقت سابق من اليوم، أخبر الناس فريق CNN على الأرض أن الملكة كانت "محبوبة جدًا في اسكتلندا".

ووصل التابوت إلى الفناء الأمامي لقصر هوليرود هاوس، حيث يتم الترحيب به من حرس الشرف المكون من الفوج الملكي الاسكتلندي الذي أدى تحية ملكية.

سيتم نقل التابوت إلى غرفة العرش بالقصر، حيث سيتمكن العاملون من تقديم احترامهم الأخير للملكة الراحلة - على غرار الطريقة التي تم بها وضع التابوت في قاعة الاحتفالات في قلعة بالمورال.

ويوم الثلاثاء، سيتوجه النعش إلى كاتدرائية سانت جايلز لأداء الصلاة بحضور الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة وأفراد العائلة المالكة، بالإضافة إلى مجموعة مؤلفة من "جميع مناطق المجتمع الإسكتلندي" وفقًا لمسؤول كبير بالقصر.