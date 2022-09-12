الملك تشارلز في كلمة للبرلمان: أشعر بثقل المسؤولية التاريخية

لحظة تقبيل سيدة للملك تشارلز أمام قصر باكنغهام.. ما الحديث الذي دار بينهما؟

من ولادته لزواجه بديانا إلى توليه العرش.. من هو ملك بريطانيا الجديد "تشارلز الثالث"؟

لندن، بريطانيا (CNN) – ألقى الملك تشارلز الثالث أول كلمة له أمام البرلمان كملك لبريطانيا، الإثنين، أعرب فيها عن شعوره بـ"ثقل المسؤولية التاريخية" الملقاة على عاتقه.

وفي كلمته، استذكر الملك تشارلز فترة حكم والدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، معيدًا التذكير بالاحتفالات بيوبيلها الفضي والذهبي والبلاتيني.

وقال تشارلز في كلمته: "لا أستطيع مقاومة الشعور بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي"، حسب قوله.

وأضاف الملك تشارلز الثالث: "البرلمان هو أداة الحياة والتنفس لديمقراطيتنا"، على حد قوله في الكلمة التي وجهها للنواب وعدد من المسؤولين البريطانيين.

وغادر الملك والملكة القرينة، كاميليا، بموكب من السيارات من قاعة "ويستمنستر" (البرلمان) بعد أن تلقى التعازي من مجلسي العموم واللوردات.