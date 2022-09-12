روسيا.. دعوات جديدة من مسؤولين محليين إلى استقالة بوتين

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(CNN)-- دعا نواب من 18 منطقة بلدية في موسكو وسانت بطرسبرغ وكولبينو إلى استقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لعريضة مع قائمة بالتوقيعات نُشرت على تويتر يوم الاثنين.

"نحن، النواب البلديون لروسيا، نعتقد أن تصرفات رئيسها فلاديمير بوتين تضر بمستقبل روسيا ومواطنيها. وجاء في العريضة التي نٌشر بواسطة كسينيا ثورستروم، النائب المحلي لمنطقة سيمينوفسكي في سانت بطرسبرغ: "نطالب باستقالة فلاديمير بوتين من منصب رئيس الاتحاد الروسي".

وتأتي العريضة في أعقاب أول انتخابات إقليمية وبلدية روسية منذ بداية الحرب، والتي شهدت فوزًا ساحقًا للمرشحين الموالين للكرملين.

قالت ثورستروم في منشور على تويتر: "إذا كنت عضوًا في منصب نائب البلدية وتريد الانضمام، فنحن نرحب بك".

كما طالب مجلس إحدى مقاطعات موسكو (لومونوسوفسكي) باستقالة بوتين، قائلاً: "إن آرائك ونموذج حكومتك عفا عليها الزمن بشكل يائس وتعيق تطور روسيا وإمكاناتها البشرية".

في الأسبوع الماضي، دعا نواب بلدية سمولنينسكوي في سانت بطرسبرغ مجلس الدوما في الاتحاد الروسي إلى توجيه اتهامات بالخيانة إلى فلاديمير بوتين. يواجه العديد منهم الآن اتهامات بتشويه سمعة الجيش الروسي، وفقًا لتغريدة على تويتر من أحد المسؤولين المحليين، نيكيتا يوفيريف.