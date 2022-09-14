من ولادته لزواجه بديانا إلى توليه العرش.. من هو ملك بريطانيا الجديد "تشارلز الثالث"؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تناول أفراد العائلة الملكية البريطانية، العشاء معًا في قصر باكنغهام يوم الثلاثاء بعد استلام نعش الملكة إليزابيث الثانية، وفقًا لما قاله مصدر حصريًا لشبكة CNN.

واستقبل الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة وأبناء وأحفاد الملكة، والأميران وليام وهاري وزوجاتهما نعش الملكة في قصر باكنغهام. كما حضرت ابنة الأميرة مارغاريت، شقيقة الملكة الراحلة، السيدة سارة تشاتو، وابن الأميرة مارغاريت، إيرل سنودون.

ووصل نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية إلى قصر باكنغهام، بعد أن نقلته طائرة C-17 بسلاح الجو الملكي من إدنبرة في إسكتلندا إلى لندن، مساء الثلاثاء، وتسلّم حرس الشرف الملكي التابوت عند وصوله إلى المدخل الكبير للقصر، قبل أن يتم حمله إلى غرفة القوس.

ووُضع التابوت على حاملات في وسط الغرفة، حيث بقي هناك طوال الليل.

وكانت الأميرة آن، الإبنة الوحيدة للملكة الراحلة، قد رافقت نعش الملكة في رحلته الأخيرة.