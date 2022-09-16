تقرير أمريكي: جيشا روسيا والصين يشتركان بنقطة ضعف محتملة

سيؤول، كوريا الجنوبية (CNN)—كشف تقرير صادر عن جامعة الدفاع الوطني الأمريكية أن القادة العسكريين في الصين يتشاركون بنقطة ضعف محتملة كانت السبب بتقويض نظرائهم الروس في أوكرانيا ويمكن أن تعرقل قدرتهم على شن حرب مماثلة.

يحدد التقرير نقطة "نقص التدريب المتبادل" باعتباره نقطة ضعف محتملة داخل جيش التحرير الشعبي الصيني أو ما يُعرف بـ"PLA"، لكن المحللين لا يزالون حذرين من التقليل من قدرات الصين ويحذرون من المقارنات مع روسيا.

وبحث التقرير في خلفيات أكثر من 300 من كبار ضباط جيش التحرير الشعبي عبر أقسامه الـ5 المتمثلة بالجيش والبحرية والقوات الجوية والقوة الصاروخية وقوة الدعم الاستراتيجي، في السنوات الـ6 التي سبقت عام 2021. ووجد أنه في كل قسم، هناك قادة من غير المرجح أن يكون لديهم خبرة تشغيلية في أي فرع آخر غير الفرع الذي بدأوا حياتهم المهنية فيه، وبعبارة أخرى، يبقى جنود جيش التحرير الشعبي جنودًا، ويبقى البحارة بحارة، ويبقى الطيارون طيارين.

وقال التقرير إنه نادرًا ما يغامرون خارج تلك الأقسام، مشيرًا إلى التناقض الحاد مع الجيش الأمريكي، حيث كان التدريب المتبادل مطلبًا قانونيًا منذ عام 1986.