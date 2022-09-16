على الخريطة.. شاهد كيف تمكنت أوكرانيا من استعادة أراض في أسبوع أكثر مما استولت عليه روسيا منذ أبريل

(CNN)-- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، العثور على مقبرة جماعية في مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف الأوكرانية، بعد تحرير المنطقة في نهاية الأسبوع الماضي من القوات الروسية.

وقال زيلينسكي، متحدثا في خطابه المسائي: "في إيزيوم بمنطقة خاركيف، تم العثور على مقبرة جماعية"، وأضاف أن صحفيين أوكرانيين ودوليين سيزورون إيزيوم، يوم الجمعة، لمعرفة ما اكتشفوه.

وذكر الرئيس الأوكراني: "نريد أن يعرف العالم ما يحدث بالفعل وما الذي أدى إليه الاحتلال الروسي"، وقال: "بوتشا وماريوبول والآن، للأسف، إيزيوم، روسيا تترك الموت في كل مكان، يجب أن تكون مسؤولة عن ذلك".

وأضاف: "ويجب على العالم تحميل روسيا المسؤولية الحقيقية عن هذه الحرب، سنفعل كل شيء من أجل هذا".