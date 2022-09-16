مسؤولة أمريكية تعلق على استخدام روسيا أسلحة فرط صوتية في أوكرانيا

على الخريطة.. شاهد كيف تمكنت أوكرانيا من استعادة أراض في أسبوع أكثر مما استولت عليه روسيا منذ أبريل

(CNN)-- قالت كاثلين هيكس، نائب وزير الدفاع الأمريكي، إن روسيا "استخدمت بالفعل بعض الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في حرب أوكرانيا لكن دون أي تأثير تقريبا".

وجاءت تصريحات هيكس، خلال في قمة الاستخبارات والأمن القومي AFCEA، التي عقدت يوم الخميس، وذلك عندما سُئلت عما إذا كانت الميزانية الحالية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ستسمح للولايات المتحدة "بالتفوق على الصين عسكريا"، حيث تقوم الصين بتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت.

وقالت: "أنا متأكدة من أن الناس يعرفون أن الروس قد استخدموا بالفعل بعض الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في حرب أوكرانيا دون أي تأثير تقريبا".

وتابعت: "أعتقد أن لدينا ميل للذهاب إلى عقلية سباق التسلح، ونرى استخدام شيء مثل الأسلحة الفرط صوتية ونعتقد أنه إذا كان لديهم 5 أسلحة تفوق سرعة الصوت، فيجب أن يكون لدينا 6، وهذه ليست الطريقة التي ننظر بها إلى التحدي، ما سأقوله لكم هو أننا نمتلك فهما قويا لكيفية تفكير الولايات المتحدة بضرورة توظيف الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ضمن مجموعة أوسع من القدرات".

وقالت: "إنني معجبة بالتقدم الذي أحرزناه في السنوات القليلة الماضية، ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة قد اتخذت، وأعتقد أنه كان خيارا واعيا إلى حد كبير، صوابا كان أم خطأ، للاستثمار في مجالات أخرى غير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في العقد السابق".

وأضافت: "لدينا مجالات استثمرنا فيها وهي التي يجب على الروس والصينيين القلق بشأنها، لذا فهذه هي الطريقة التي أفكر بها بشأن الأسلحة الفرط صوتية".

يذكر أن شبكة CNN أوردت في وقت سابق أن روسيا استخدمت الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في أوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قلل في مارس/ آذار من فعالية استخدام روسيا للأسلحة الفرط صوتية بأوكرانيا، وقال وقتها لشبكة CBS إنه "لا يرى أنها تُغير قواعد اللعبة".