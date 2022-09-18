ساعة "بيغ بن" تدق من جديد ليلة رأس السنة.. بعد صمت دام 4 أعوام

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال البرلمان البريطاني إن ساعة بيغ بن في لندن ستٌقرع في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، إيذانا بإعلان دقيقة صمت على روح الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية.

وقال حساب البرلمان البريطاني، في تويتر، الأحد: "ستقام لحظة تفكر وطنية في الثامنة مساءً هذه الليلة، حدادًا على جلالة الملكة إليزابيث الثانية، وتأكل حياتها وإرثها".

وأضاف: "سيقيم البرلمان البريطاني دقيقة صمت و(ساعة) بيغ بن سيتم قرعها".

بينما يشير اسم بيغ بن هذه الأيام إلى برج الساعة كله، إلا أنه في الحقيقة اسم أكبر جرس داخل البرج، ويستخدم في دق الساعة.