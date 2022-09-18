استعدادات أمنية ضخمة في لندن لجنازة الملكة إليزابيث

شاهد أبناء الملكة إليزابيث يتناوبون في مراسم الوقوف مع الحرس الملكي أمام نعشها

شاهد من الجو.. طابور يمتد نحو 8 كيلومترات لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- يستعد قادة شرطة العاصمة البريطانية، لندن، لمواجهة كابوس أمني خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية، الاثنين، حيث يوازنون بين الحاجة إلى حماية كبار قادة العالم وكبار الشخصيات مع رغبة الجمهور في الحداد على ملكتهم المحبوبة.

وتشهد المدينة بالفعل حشودًا غير مسبوقة لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة، في مراسم ستستمر حتى صباح الاثنين قبل ساعات فقط من تحرك موكب الجنازة إلى وستمنستر أبي.

وكانت الأعداد الهائلة قد أدت لإيقاف الانتظار بالطابور مؤقتًا، الجمعة.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال عمدة لندن، صديق خان: "إذا فكرت في (حجم) ماراثون لندن والكرنفال وحفلات الزفاف الملكية السابقة والألعاب الأولمبية.. جميعها في حدث واحد".

وبدأت أقسام الشرطة الثلاثة التي تعمل في العاصمة البريطانية وهي شرطة العاصمة وشرطة مدينة لندن وشرطة النقل البريطانية خططها المدروسة جيدًا في جميع أنحاء لندن بمجرد الإعلان عن وفاة إليزابيث الثانية في الـ8 سبتمبر/ أيلول.

ويُذكر أنه قد تم إرسال الدعوات إلى قادة العالم والسياسيين والشخصيات العامة وأفراد العائلات المالكة الأوروبية، بالإضافة إلى أكثر من 500 شخصية دولية.