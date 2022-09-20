(CNN)-- أعلن الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، يوم الاثنين، دفن الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة الملك جورج السادس في قلعة وندسور.

ودُفنت الملكة مع زوجها الراحل الأمير فيليب (73 عاما) بعد مراسم دفن خاصة حضرها الملك تشارلز الثالث وأفراد آخرون من العائلة المالكة.

وكان نعش الملكة إليزابيث الثانية وصل إلى قلعة وندسور، في وقت سابق من يوم الاثنين، ليكمل رحلته الطويلة من قلعة بالمورال إلى إدنبرة، ثم من قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر ودير وستمنستر، ثم أخيرًا إلى كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.

واصطف الآلاف من المعزين في الشوارع لتقديم احترامهم الأخير للملكة، بعد جنازتها في وقت سابق من اليوم.

وبعد مراسم تشييع الجنازة الرسمية في وستمنستر، التي حضرها قادة من جميع أنحاء العالم، أُقيم قداس جنائزي أكثر حميمية في كنيسة سانت جورج.

وفي ختام المراسم، تم إنزال نعش الملكة في القبو الملكي - مكان راحة العديد من الملوك السابقين.