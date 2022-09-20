(CNN) -- نشرت العائلة المالكة في بريطانيا، يوم الاثنين، عبر حسابها على تويتر، صورة تظهر أفراد العائلة المدفونين بجانب الملكة إليزابيث الثانية.

وعلق حساب العائلة المالكة على تويتر بقوله على الصورة التي نشرها قبل دفن الملكة إليزابيث في كنيسة الملك جورج السادس في قلعة وندسور: "هذا المساء بعد إجراء مراسم دفن خاصة، ستُدفن الملكة مع زوجها الراحل فيليب دوق إدنبرة، والملكة الأم، ووالد الملكة الملك جورج السادس، وشقيقتها الأميرة مارغريت في كنيسة الملك جورج السادس في وندسور".

وكان الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية أعلن لاحقا دفن الملكة إليزابيث الثانية، بعد مراسم دفن خاصة حضرها الملك تشارلز الثالث وأفراد آخرون من العائلة المالكة.

وكان نعش الملكة إليزابيث الثانية وصل إلى قلعة وندسور، في وقت سابق من يوم الاثنين، ليكمل رحلته الطويلة من قلعة بالمورال إلى إدنبرة، ثم من قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر ودير وستمنستر، ثم أخيرًا إلى كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.

واصطف الآلاف من المعزين في الشوارع لتقديم احترامهم الأخير للملكة، بعد جنازتها في وقت سابق من اليوم.

وبعد مراسم تشييع الجنازة الرسمية في وستمنستر، التي حضرها قادة من جميع أنحاء العالم، أُقيم قداس جنائزي أكثر حميمية في كنيسة سانت جورج.

وفي ختام المراسم، تم إنزال نعش الملكة في القبو الملكي حيث يوجد العديد من الملوك السابقين.