تحليل لـCNN: التقارير بشأن مشاكل بوتين تتزايد

تحليل إخباري بقلم زاكاري وولف، محرر شؤون سياسية في CNN

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تشير التقارير الصادرة من روسيا إلى أن جيش والقائد في حاجة ماسة للمساعدة:

فوفقا لمجموعة مراقبة، قد تم اعتقال المتظاهرين المناهضين للحرب في أوكرانيا وتجنيدهم في الجيش بشكل مباشر، أما أولئك الذين يرفضون ذلك فيمكن أن يعاقبوا بالسجن لمدة 15 عاما.

تم منح المدانين الحرية مقابل القتال في الخطوط الأمامية.

تم استدعاء جنود الاحتياط والمواطنين للخدمة في "التعبئة الجزئية" التي قوامها 300 ألف شخص، ولم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي الوقت الذي اجتمع فيه زعماء العالم في الأمم المتحدة في نيويورك وأدانوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عاد هو إلى وطنه، لإعادة ملء آلة الحرب التي كان يستخدمها.

وكان وزير خارجيته سيرغي لافروف غائبا بشكل ملحوظ عندما ألقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خطابا لاذعا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وثق فيه ما وصفه بجرائم الحرب الروسية منذ فبراير/ شباط، حيث قال بلينكن: "إذا توقفت روسيا عن القتال، فستنتهي الحرب، أما إذا توقفت أوكرانيا عن القتال، فإنها ستنتهي"، وتعهد بأن تحافظ الولايات المتحدة على دعمها المتزايد لأوكرانيا.

انقسام الجيش الروسي مع تدخل بوتين بشكل مباشر في الحرب

ذكرت كاتي بو ليليس الصحفية بشبكة CNN، يوم الخميس، أن بوتين يعطي توجيهات مباشرة للجنرالات في الميدان، مما يشير إلى مستوى من الإدارة الجزئية النادرة في الحرب الحديثة، ودليل على وجود خلل وظيفي في الجيش الروسي الذي كشفته حرب أوكرانيا.

وقالت: "هناك خلافات كبيرة حول الإستراتيجية مع القادة العسكريين الذين يكافحون للاتفاق على مكان تركيز جهودهم لدعم الخطوط الدفاعية، حسبما ذكرت مصادر متعددة مطلعة على الاستخبارات الأمريكية".

من هم الروس الذين ستؤثر عليهم هذه التعبئة؟

أعلن بوتين في خطاب ألقاه عن "التعبئة الجزئية" أنها تركز على جنود الاحتياط ذوي الخبرة العسكرية السابقة لكن مرسومه المكتوب أثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن إجبار أي شخص سليم البدن على ارتداء الزي العسكري.

ولاحظ فريق CNN الدولي أن "الأهمية الكبري للتناقض الظاهر ليست واضحة بعد، ويبقى أن نرى ما إذا كان الكرملين لديه الرغبة في تعبئة أوسع بين المدنيين".

وهناك أدلة على أن بعض الروس غير مهتمين بالانتظار لمعرفة إلى أي مدى ستذهب التعبئة.

وأفادت CNN Travel عن زيادة الاهتمام بالرحلات الجوية من روسيا، وتشير صور الطوابير الطويلة من السيارات التي تقف عند الحدود البرية لروسيا إلى أن الناس يفرون من البلاد إلى كازاخستان وجورجيا ومنغوليا.

جر المزيد من الروس إلى الحرب

وذكر أندريه كوليسنيكوف، الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ومؤلف العديد من كتب عن التاريخ السياسي والاجتماعي لروسيا، في مقال لـ CNN Opinion: " بوتين أعلن الحرب، بحكم الأمر الواقع، على الجبهة الداخلية، ليس فقط على المعارضة والمجتمع المدني، ولكن على الذكور في روسيا".

روسيا لا تستطيع دعم القوات الجديدة

وفقا لتحليل من براد ليندون من شبكة CNN فإن إجبار الناس على الالتحاق بالجيش لن يحل مشاكل بوتين، لأن الجيش الروسي لا يملك القدرة التدريبية أو الإمدادات لهذا العدد الكبير من الناس.

وكتب ليندون عن الاستدعاءات: "إذا انتهى بهم الأمر في مواجهة المدافع الأوكرانية على الخطوط الأمامية، فمن المحتمل أن يصبحوا أحدث ضحايا الغزو الذي بدأه بوتين قبل أكثر من 7 أشهر، والذي شهد فشل الجيش الروسي في كل جوانب الحرب الحديثة تقريبا".

واستشهد ليندون بموقع "أوريكس" الاستخباري، والذي يستخدم فقط الخسائر التي أكدتها الصور الفوتوغرافية أو أدلة الفيديو لتوثيق خسارة روسيا لأكثر من 6300 مركبة، بما في ذلك 1168 دبابة، منذ بدء القتال.

المعارضون يرون تقدما

وقالت نادية تولكونيكوفا المنشقة الروسية والعضو المؤسس لمجموعة النشطاء والفنانين المعروفة باسم "بوسي ريوت"، والتي أمضت عامين في سجن روسي، لشبكة CNN، يوم الخميس، إنه "سيكون من الصعب على الروس معارضة بوتين"، وأضاف: "أعرف جيدا ثمن الاحتجاج في روسيا، وهذا الثمن يتزايد يوما بعد يوم، مع شعور بوتين بعدم الارتياح أكثر فأكثر بشأن وضعه في الساحة الجيوسياسية"، لكنها ذكرت أن "الحركة ضده آخذة في الازدياد".

وقالت: "الأشخاص الذين يعارضون بوتين، لديهم قوة حقيقية، وهذا هو سبب قمع بوتين لنا، نحن نبني روسيا بديلة بقيم تختلف عن قيم بوتين، نريد أن نكون جزءا من الحضارة الغربية".

أزمة الديمقراطيات

في حين أن الأخبار الواردة من روسيا تبدو سيئة للغاية بالنسبة لبوتين والأخبار الواردة من أوكرانيا تشير إلى استمرار الجيش الأوكراني في تجاوز كل التوقعات، إلا أنه لا يزال من الصعب فهم تغيير القيادة هناك.

وهذا الشيء غير صحيح في الديمقراطيات، حيث يأتي القادة ويذهبون، وقد حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة حصرية مع جيك تابر من شبكة CNN، من هذه الأزمة.

وقال ماكرون: "أعتقد أن لدينا أزمة كبيرة في الديمقراطيات، مما يمكن أن أسميه الديمقراطيات الليبرالية، لنكن واضحين بشأن ذلك، لماذا؟ أولا، لأن كونك مجتمعات منفتحة ولكي تكون ديمقراطية منفتحة ومتعاونة للغاية فإن هذا يضغط على شعبك، ويمكن أن يزعزع استقرارهم".

وأشار بول لوبلانك من شبكةCNN إلى أن "تعليقات ماكرون تعكس جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن الواسعة لوضع المنافسة العالمية في القرن الحادي والعشرين في إطار أنها منافسة تحددها الديمقراطيات مقابل الأنظمة الاستبدادية".