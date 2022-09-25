بايدن يحذر بوتين من العواقب إذا قرر استخدام أسلحة كيماوية أو نووية في أوكرانيا

(CNN)-- ساد التوتر الأجواء حيث اصطفت سلسلة طويلة من السيارات بالقرب من نقطة تفتيش بيتكوهوفو على الحدود بين روسيا وكازاخستان في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

كان أندريه أليكسييف، وهو مهندس يبلغ من العمر 27 عامًا من مدينة يكاترينبرغ، من بين العديد من الرجال في الطابور الذين فروا من روسيا في أعقاب أوامر التعبئة التي أصدرها الرئيس فلاديمير بوتين.

كان على السيارات أن تمر عبر عمليات التفتيش على الحدود الروسية والكازاخستانية، وكلاهما استمر حوالي ساعتين.

استيقظ أليكسييف على نبأ أمر التعبئة الذي أصدره بوتين صباح الأربعاء وعلم أن عليه الفرار من روسيا. التقى بأصدقائه في تلك الليلة لمناقشة خطواتهم التالية وقرر تجنب المخاطرة وترك روسيا بلا خطة محددة.

وقع بوتين يوم السبت على قانون الخدمة العسكرية، وحدد عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات لتهربه من الخدمة العسكرية بسبب التعبئة، والسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا بتهمة الفرار من الحرب.

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كما أدخلت التعديلات القانونية مفاهيم "التعبئة والأحكام العرفية وأوقات الحرب" في القانون الجنائي الروسي. كما وقع بوتين مرسومًا يمنح طلاب الجامعات تأجيلاً من التعبئة.

وقال أليكسيف لشبكة CNN: "عند الحدود، سُئل جميع الرجال عما إذا كانوا يخدمون في الجيش وما هي فئة خدمتهم العسكرية".

وقال لشبكة CNN: "شعرت أن حرس الحدود كانوا متفهمين للغاية، ومع ذلك، كان لدي أصدقاء عبروا الحدود إلى كازاخستان عند نقطة تفتيش مختلفة وقوبلوا بأسئلة مرهقة، واستغرق عبورهم سبع ساعات".

بعد أن عانى من خسائر فادحة في أوكرانيا هذا الشهر وسط هجوم أوكرانيا المضاد، رفع بوتين المخاطر هذا الأسبوع بمشروع القانون ودعمه للاستفتاءات في الأراضي المحتلة في أوكرانيا.

يبدو أن المرسوم الذي وقعه بوتين يسمح بتعبئة أوسع مما اقترحه في الخطاب الذي تم بثه يوم الأربعاء. وبحسب الخطاب، سيتم تجنيد 300 ألف جندي احتياطي في الجبهة، وهو ما يخالف وعوده في وقت سابق من الحرب بأنه لن يكون هناك تعبئة. ومع ذلك، فإن المرسوم نفسه لا يضع حدًا أقصى لعدد الأشخاص الذين يمكن تعبئتهم.

كتبت إيكاترينا شولمان، عالمة السياسة الروسية، على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي: "يُطلق على التعبئة اسم" جزئي"، لكن لم يتم تحديد معايير لهذا التحيز، لا جغرافيًا ولا من حيث المعايير".

وأضافت: "وفقًا لهذا النص، يمكن تجنيد أي شخص، باستثناء عمال المجمع الصناعي العسكري".

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يواجه الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا في جميع أنحاء روسيا الآن التعبئة كجنود احتياط لخوض حرب بوتين في حملته العسكرية على أوكرانيا.

بمجرد عبور ألكسيف وزوجته إلى كازاخستان، وجدوا أن جميع الفنادق في البلدات الحدودية محجوزة، لذلك توجه الزوجان بالسيارة إلى أستانا، عاصمة البلاد، حيث يبحثون الآن عن شقة.

قبل ثلاثة أيام، لم أكن أعتقد أنني سأكون في كازاخستان وأبحث عن شقة هنا. نحن نخطط للبقاء لمدة شهرين، ثم ربما نذهب إلى أوزبكستان لتجديد فترة الإقامة، وسأبحث عن عمل في شركات دولية.

قال كيريل بونوماريف، 23 عامًا، الذي فر أيضًا من روسيا عبر حدود كازاخستان، إنه واجه صعوبة في حجز تذكرة. في الليلة التي سبقت خطاب بوتين، كان يبحث عن تذاكر خروج من روسيا.

"لسبب ما، لم أتمكن من شراء تذكرة، في الليلة السابقة أثناء انتظار خطاب بوتين. ثم غفوت دون شراء تذكرة، وعندما استيقظت قفزت أسعار التذاكر"، قال بونوماريف لشبكة CNN.

هرع الرجال إلى الحدود وتبادلوا النصائح على قنوات تليغرام وبين الأصدقاء. بيعت رحلات الذهاب من روسيا في غضون ساعات من إعلان التعبئة.

حظرت أربع من دول الاتحاد الأوروبي الخمس المتاخمة لروسيا دخول الروس بتأشيرات سياحية، بينما تستغرق طوابير الانتظار لعبور الحدود البرية من روسيا إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق كازاخستان وجورجيا وأرمينيا أكثر من 24 ساعة لعبورها.

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سخر الكرملين من ردود أفعال الروس ووصفها بأنها "رد فعل هستيري وعاطفي للغاية".

وفي الوقت نفسه، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء روسيا يوم الأربعاء وتلاها اعتقالات وحشية مع تقارير عن تسليم متظاهرين محتجزين مسودة رسائل إلى مراكز الشرطة. وفقًا لمجموعة المراقبة المستقلة OVD-Info، احتجزت السلطات أكثر من 1300 شخص في 43 مدينة على الأقل في جميع أنحاء روسيا.

في حين أن جميع الرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا في روسيا يتشاركون الآن الخوف من التجنيد، فإن تعبئة بوتين تؤثر بشكل غير متناسب على المناطق الأكثر فقرًا وتنوعًا عرقيًا في روسيا، وفقًا لألكسندرا غارماشابوفا، رئيسة مؤسسة Free Buryatia، التي تحدثت إلى CNN.

"في بورياتيا، التعبئة ليست جزئية، الجميع مُعبأ. تأتي الاستدعاءات للطلاب والمتقاعدين وآباء العديد من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة".

تقول غارماشابوفا، التي تقدم منظمتها المساعدة القانونية للرجال المحشدين وأقاربهم، إنها تسمع كل يوم قصصًا متعددة لأشخاص تتم ضمهم دون أي اعتبار للعمر أو التاريخ العسكري أو الظروف الصحية.

وقالت لشبكة CNN: "بعد ظهر أمس، ذهب سائق سيارة أجرة للتزود بالوقود... وعندما كان يقف في محطة وقود، مرت حافلة مع المجندين".

توقفت الحافلة فجأة عندما رأوه وضعوه في هذه الحافلة. لم يعطوه أي أشياء ليأخذها، لا شيء. تُركت سيارته في محطة الوقود هذه، ثم أخذها الأقارب".

هؤلاء الرجال الذين بقوا في روسيا، يتخذون الآن مزيدًا من الحذر عند مغادرة منزلهم. قال كيريل، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات يبلغ من العمر 27 عامًا من سانت بطرسبرغ رفض ذكر لقبه، إنه بدأ يفكر في الانتقال بعد أن تلقى معظم أصدقائه بالفعل خطابات استدعاء.

"أنا أعشق مدينة سانت بطرسبرغ، لكنني بدأت أفكر في الانتقال. اليوم، عشت يومًا آخر وغدًا قد لا يكون من الآمن ركوب سيارة أجرة دون المخاطرة بالتجنيد"، قال كيريل لشبكة CNN.

وأضاف: "في الوقت الحالي، أنا أراقب الوضع وكيف يتطور. بالنسبة لي، فإن الذهاب إلى الحرب أو الذهاب إلى السجن "خيارات سيئة، لذا آمل أن أتجنب كليهما".

قال كيريل، وهو نصف أوكراني، إنه لا يستطيع تخيل خوض الحرب وقتل الأوكرانيين. لن أتمكن من شرح أفعالي للأقارب الموجودين في أوكرانيا. قال "نتحدث كل يوم".

كان بعض الرجال محظوظين لمعرفة أخبار أوامر التعبئة من الخارج. كان إيليا، 35 عامًا، في إجازة مع عائلته في تركيا عندما تلقى رسالة نصية من زملائه في العمل في كورغان، وهي مدينة في منطقة الأورال في روسيا، تفيد بأن مكتبه قد تلقى خطاب استدعاء له.

عادت زوجته وطفله إلى روسيا بينما بقي في تركيا. قال إيليا لشبكة CNN: "لا أريد الحرب، لا أريد أن أموت من أجل طموحات شخص آخر، لا أريد إثبات أي شيء لأي شخص، لقد كان قرارًا صعبًا بعدم العودة إلى روسيا، صعب للغاية، لا أعرف متى أستطيع رؤية عائلتي وأحبائي".

خدم إيليا في الجيش الروسي منذ سنوات، لذلك يعتبر في الاحتياط. ويشعر أنه "في حيرة ولا أعرف ماذا أفعل، وكيف أعيل عائلتي لكوني بعيدًا كل البعد عنهم. أنا غارق في الديون بسبب مثل هذه القرارات القسرية المفاجئة، وأنا مُنهك معنويًا".

منذ بدء حرب موسكو في أوكرانيا، جعلت العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا أي معاملات دولية قريبة من المستحيل. قال إيليا إنه يريد لم شمله بأسرته.