اليابان تقيم جنازة رسمية لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي

الشرطة اليابانية أجرت بحثًا واسع النطاق في مكان مقتل آبي

أطلق عليه رصاصتين من الخلف.. شاهد كيف تم اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق

طوكيو، اليابان (CNN)-- تودع اليابان رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في جنازة رسمية، الثلاثاء، رغم الجدل المعارض لتكلفة هذا الحدث الذي تشهده العاصمة اليابانية، طوكيو.

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 4300 ضيف مراسم الجنازة في نيبون بودوكان أرينا في طوكيو، بما في ذلك شخصيات أجنبية بارزة مثل نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ونقل رماد آبي إلى نيبون بودوكان أرينا، حيث قامت الحكومة بتشغيل مقطع فيديو تكريمًا لحياته ومسيرته المهنية، ثم ألقى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا خطابًا أشاد فيه بـ "شجاعة" آبي وتفانيه.

وتشمل المراسم أيضا استعراضا لحرس الشرف وتحية السلاح وعروض موسيقية، قبل حفل استقبال حكومي لكبار الشخصيات الأجنبية الزائرة.

وكانت الشرطة اليابانية قد عززت الإجراءات الأمنية، حيث نقلت قناة NHK العامة أنه تم نشر حوالي 20 ألف شرطي للحفاظ على السلام، في حين اندلعت مشاجرات بين الشرطة ومتجمهرين خارج مكان الجنازة.