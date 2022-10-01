(CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، لكايتلان كولينز مراسلة شبكة CNN في البيت الأبيض، إن هناك "خطرًا" من أن تتمكن روسيا من استخدام الأسلحة النووية بالنظر إلى "كل الحديث الفضفاض والتهديدات النووية من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا ترى حاليًا مؤشرات حول "الاستخدام الوشيك" للأسلحة النووية.

وأضاف سوليفان، في إطار الرد على سؤال من كولينز حول تصريحات بوتين الأخيرة بشأن الأسلحة النووية: "هناك خطر بالنظر إلى كل الأحاديث الفضفاضة والتهديدات النووية من قبل بوتين بأنه سيفكر في ذلك"، وتابع: "نحن كنا واضحين بنفس القدر بشأن ما ستكون عليه العواقب، وأبلغنا الروس بذلك مباشرة".

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نحن لا نرى في الوقت الحاضر مؤشرات حول الاستخدام الوشيك للأسلحة النووية"، وقال إن "البيت الأبيض يراقب الوضع بعناية ويواصل التشاور الوثيق مع الحلفاء".

وردا على سؤال من كولينز عما إذا كان خطر حدوث ذلك أعلى مما كان عليه قبل 6 أو 7 أشهر، قال سوليفان: "كانت المخاطر موجودة منذ البداية، وموجودة اليوم"، مضيفا أنه "لن يصنف مستوى الخطر".